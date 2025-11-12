Parçalı Bulutlu 11.9ºC Ankara
AA 12.11.2025 18:52

Afyonkarahisar'da yağ fabrikasında patlama: 10 yaralı

Afyonkarahisar'da yağ fabrikasında makine ve ekipman bakımı sırasında kullanılan gazdan kaynaklı bir patlama yaşandı, yaralanan 10 kişi çevre hastanelere kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da yağ fabrikasında patlama: 10 yaralı

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yağ fabrikasının kazan dairesinde patlama meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 1'i ağır 10 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Makine ve ekipman bakımı sırasında gerçekleşen bir durum"

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, AFAD İl Müdürü Ali Altındal, İl Sağlık Müdürü Hakkı Öztürk ve yetkililer, fabrikada incelemede bulundu.

Ayrancı, incelemenin ardından gazetecilere, patlamanın kazan dairesinde kullanılan gazdan kaynaklandığını söyledi.

Yaralılardan birinin durumunun daha ciddi olduğunu ancak hayati tehlikesi bulunmadığını belirten Ayrancı, şöyle konuştu:

"Diğer yaralılarımız da iyi durumda. Olayın ardından 5 ambulans, 4 AFAD ekibimiz ve 5 itfaiye aracımız hızlı bir şekilde iş yerine intikal etti. Şu an için fabrikamızda olumsuz bir durum yok. Faaliyette olmayan bir fabrikaydı. Makine ve ekipman bakımı sırasında gerçekleşen bir durum maalesef. Gerekli tahkikatlar başlatıldı. Bu çalışmanın ardından sonuç ortaya çıkacaktır."

