AA 12.11.2025 16:52

Vücudundaki yorgun mermi 6 yıl sonra çıkarıldı

Konya'nın Akşehir ilçesinde altı yıl önce bir okul müdürünün omzuna isabet eden yorgun mermi tıbbi müdahaleyle çıkarıldı.

Vücudundaki yorgun mermi 6 yıl sonra çıkarıldı

Okul müdürü Celal Şenyiğit, Adsız Mahallesi'ndeki çay ocağında, altı yıl önce omzuna isabet eden yorgun mermiyle yaralandı.

Hareket kaybı riski nedeniyle çıkarılamayan mermi, zamanla Şenyiğit'in koltuk altına ilerledi. Ağrı ve sertlik şikayetiyle Akşehir Devlet Hastanesine başvuran Şenyiğit'in koltuk altındaki kitlenin, omzuna saplanan yorgun mermi olduğu tespit edildi.

Mermi, gerçekleştirilen operasyonla çıkarıldı.

Şenyiğit, olayla ilgili şikayetçi olduğunu, çıkarılan merminin incelemeye gönderildiğini söyledi.

Konya
Çorum'da iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
