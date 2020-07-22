Afyonkarahisar'da Remzi Beldek idaresindeki tır, Afyonkarahisar-Eskişehir kara yolunun Yavuz köy mevkisinde Canan Hasmercan yönetimindeki Belçika plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Şaban Hasmercan hayatını kaybederken, sürücü ile araçtaki Şemsi Hasmercan, Ayli Sıla Göktürk ve Burçin Göktürk yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kıbrıs gazisiydi

Durumu ağır olan Şemsi Hasmercan sevk edildiği Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hasmercan'ın Kıbrıs gazisi olduğu öğrenildi.