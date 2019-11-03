Türkiye
Afyonkarahisar'da 67 kişi gıda zehirlenmesi şüphesinden hastaneye başvurdu03 Kasım 2019 Pazar 02:09 - Son Güncelleme 03 Kasım 2019 Pazar 02:34
Afyonkarahisar'da yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastanelere başvuran 67 kişi tedavi edildi.
[Fotoğraf: İHA ]
Afyonkarahisar Erenler Mahallesi'nde bir tavuk dönerciden gün içinde yedikleri yemeğin ardından kusma ve bulantı şikayeti yaşayan 67 kişi, hastanelere başvurdu.
Yedikleri yemekten zehirlendikleri değerlendirilen kişiler tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Polis ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri işletmeden numune alarak inceleme başlattı.
Kaynak: AA
Etiketler: gıda zehirlenmesi afyonkarahisar