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Çöp kamyonunun altında kalan kadın hayatını kaybetti03 Kasım 2019 Pazar 01:48 - Son Güncelleme 03 Kasım 2019 Pazar 01:59
İstanbul Esenler'de, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın, çöp kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetti.
[Fotoğraf: DHA ]
İstanbul'un Esenler ilçesinde bir çöp kamyonu, yolun karşısına geçmeye çalışan Zeynep Karaağaçlı'ya çarptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Karaağaçlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaza sonrası şoför ve temizlik görevlileri, mahalle sakinlerinin tepkileri üzerine aracı bırakıp olay yerinden kaçtı.
Polis ekipleri kaçan sürücüyü kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: İstanbul esenler Çöp Kamyonu