Türkiye
Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi02 Kasım 2019 Cumartesi 21:19 - Son Güncelleme 02 Kasım 2019 Cumartesi 21:31
Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında, hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır'ın Lice kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince hava destekli operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.
Operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.
Bölgedeki operasyonların sürdürüldüğü kaydedildi.
Kaynak: AA
Etiketler: Diyarbakır terör operasyonu