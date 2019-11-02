67 yaşındaki emekli öğretmen Aysel K'yi telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler, "hesabından terör örgütü adına para yollandığını" söyledikleri Aysel K'den, bankadaki parasını çekip verdikleri adrese getirmesini istedi.

Hesabındaki 150 bin lirayı çekip poşet içinde belirtilen yere bırakan Aysel K, bir süre sonra dolandırıldığını anlayarak polise başvurdu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki kameraların kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Ekipler, jandarmanın da desteğiyle, zanlılar 31 yaşındaki Kasım K. ile 26 yaşındaki Ahmet T'yi Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi kırsalında mısır tarlasında kovalamaca sonucu yakaladı. M.A. da Şanlıurfa kent merkezinde gözaltına alındı.

Haklarında telefonla dolandırıcılığın yanı sıra çok sayıda suç kaydı bulunduğu belirlenen zanlıların evlerinde yapılan aramada 120 bin lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kasım K. ile Ahmet T. tutuklandı, M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA