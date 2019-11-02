Türkiye
Burdur'da kayıp yönetmen ölü bulundu02 Kasım 2019 Cumartesi 19:53 - Son Güncelleme 02 Kasım 2019 Cumartesi 19:56
Burdur'da 3 gündür kayıp olan yönetmen Mehmet Şafak Türkel, ormanlık alanda ölü bulundu.
[Yönetmen Mehmet Şafak Türkel ölü bulundu. Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Burdurlu yönetmen Mehmet Şafak Türkel'den 30 Ekim'den beri haber alamayan ailesi polise başvurdu.
38 yaşındaki Türkel'in cesedi, Burdur-Antalya kara yolunun 2. kilometresinde ormanlık alanda bulundu. Savcılığın incelemesinin ardından Türkel'in cenazesi, Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi, Sinema-Televizyon Bölümü mezunu olan Türkel'in, yönetmenliğini yaptığı Göle Yas,Tutku-Meriç Sümen belgeselleri ve birçok kısa filmi bulunuyor.
Kaynak: AA
Etiketler: yönetmen Mehmet Şafak Türkel Burdur