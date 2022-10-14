Afyonkarahisar İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığının ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Afyonkarahisar'ın Emirdağ, Başmakçı, Sultandağı, Sandıklı, Sinanpaşa, İhsaniye, Merkez ve İscehisar ilçelerinde bulunan ve muhammen bedelleri 100 bin lira ile 5 milyon 614 bin lira arasında değişen 11 sahanın ihaleleri yapılacak.

İhaleler, 26 Ekim Çarşamba günü 11.30’da sırasıyla ayrı ayrı İhale İl Encümeni Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek.