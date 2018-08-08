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Afyonkarahisar merkezli FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

7 ilde Afyonkarahisar merkezli FETÖ soruşturması kapsamında daha önce meslekten ihraç edilen 10 komiser gözaltına alındı.

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Afyonkarahisar merkezli FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ'ye yönelik soruşturması kapsamında, 2008 yılında Komiser Yardımcılığı Sınavı sorularının çalınmasıyla ilgili, daha önce meslekten ihraç edilen 10 komiser hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Afyonkarahisar merkezli 7 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

Etiketler: fetö, afyonkarahisar
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