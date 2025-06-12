Az Bulutlu 29ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber, AA 12.06.2025 09:47

Afyon sucuğu AB'den coğrafi işaret tescili aldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır Afyon sucuğunun Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili aldığını açıkladı.

Afyon sucuğu AB'den coğrafi işaret tescili aldı
[Temsili Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

AB'den coğrafi işaret tescili alan 35'inci ürünün Afyon sucuğu olduğunu belirten Yumaklı, "Afyonkarahisar'dan AB'ye lezzetli bir imza daha. Afyon pastırmasından sonra şimdi de Afyon sucuğu, AB'den coğrafi işaret tescili alan ürünümüz oldu. Üreticimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, bu gururu hep birlikte paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır da Afyon sucuğunun coğrafi işaret tescili hakkında sosya medya hesabından paylaşım yaptı. 

Uluslararası coğrafi işaret tescilinde bu hafta ikinci kez, Afyonkarahisar’la ilgili güzel bir haberi paylaştıklarını söyleyen Kacır, "Afyon Sucuğu, Avrupa Birliği’nde tescillenen 35. coğrafi işaretli ürünümüz olarak kayıtlara geçti. Ülkemizin yerel değerlerini ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabetçi ve güçlü bir konuma taşımaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Türkiye'nin AB'den coğrafi işaret tescili alan ürünleri şöyle:

"Gaziantep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı, Aydın kestanesi, Milas zeytinyağı, Bayramiç beyazı, Taşköprü sarımsağı, Giresun tombul fındığı, Antakya künefesi, Suruç narı, Çağlayancerit cevizi, Gemlik zeytini, Edremit zeytinyağı, Milas yağlı zeytini, Ayaş domatesi, Maraş tarhanası, Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini, Ezine peyniri, Safranbolu safranı, Aydın memecik zeytinyağı, Araban sarımsağı, Osmaniye yer fıstığı, Bingöl balı, Bursa şeftalisi, Hüyük çileği, Bursa siyah inciri, Söke pamuğu, Manisa mesir macunu, Gaziantep menengiç kahvesi, Silifke yoğurdu, Aydın memecik zeytini, Erzincan tulum peyniri, Aydın çam fıstığı, Afyon pastırması, Afyon sucuğu."

Afyon pastırması AB'den coğrafi işaret tescili aldı
Afyon pastırması AB'den coğrafi işaret tescili aldı

ETİKETLER
Afyonkarahisar İbrahim Yumaklı Mehmet Fatih Kacır
Sıradaki Haber
Edirne'de iki araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:00
MSB kaynakları: Sahadaki gelişmeler tüm kurumlarla yakinen takip ediliyor
11:04
ABD'den Irak'a seyahat uyarısı
10:51
Musk'ın "pişmanlık mesajı" yayımlamadan önce Trump ile telefonda görüştüğü iddia edildi
10:43
Toplu iş sözleşmesinde ilk teklifi kamu işveren tarafı verecek
10:23
Havayı kirleten 53 tesise 38 milyon lira ceza kesildi
10:16
İnşaat maliyet endeksi nisanda arttı
Gazze'de kanser hastaları, kısıtlı tedavi imkanlarıyla yaşama tutunmaya çalışıyor
Gazze'de kanser hastaları, kısıtlı tedavi imkanlarıyla yaşama tutunmaya çalışıyor
FOTO FOKUS
KIZILELMA bir testi daha başarıyla geçti
KIZILELMA bir testi daha başarıyla geçti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ