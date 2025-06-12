Motosikletten düşen kadına başka bir motosiklet çarptı

Hatay'ın Payas ilçesinde seyir halinde ilerleyen kadın sürücü dengesini kaybederek motosikletten düştü.
Dengesini kaybeden kadın sürücüye düştüğü esnada karşıdan gelen motosiklet çarptı. İlginç kazada, kadın motosiklet sürücüsü hafif yaralandı.
Dengesini kaybeden kadın sürücüye düştüğü esnada karşıdan gelen motosikletin çarptığı anlar kameraya yansıdı.
Kazada başına aldığı darbeyle hafif yaralan kadın sürücüye, çevredeki vatandaşlar yardım etti.
Hafif yaralanan kadın sürücüye müdahalede bulunarak tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.