Parçalı Bulutlu 24.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 27.06.2023 16:52

Afet bölgesindeki depremzedeler bu bayram da çok 'eksik'

Afet bölgesindeki depremzedeler bayrama buruk girdi. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği kentlerde, depremzedeler yitirdikleri canlar için mezarlıkları ziyaret etti.

Birgül Yazıcı
Birgül Yazıcı

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da bulunan Narlıca Kimsesizler Mezarlığı'nda hüzün hakimdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı psikososyal destek ekipleri de kabristanda görev başındaydı.

Afet bölgesindeki depremzedeler bu bayram da çok 'eksik'

5 yaşında hayata gözlerini yuman Delal'in mezar taşına, bu yıl Kurban Bayramı'nda eline tutuşturulacak meyve suyu ve krakeri, aynı zamanda ona hediye edilecek mavi elbiseli bebek bırakıldı.

Mezarlığa gidenler, duygusal anlar yaşadı, gözyaşlarını tutamadı.

Afet bölgesindeki depremzedeler bu bayram da çok 'eksik'

Adıyaman'da ise eşi ve 4 çocuğunu depremde kaybeden Mehmet Töken, kızının doğum günü için mezarlıktaydı.

"'Baba bana pasta getirecek misin?' diyordu, nasıl pasta istediğini sorduğumda bana 'Çikolatalı olsun, ben çikolatayı çok severim.' diyordu. Doğum günü oldu, ne kızım var ne de kimsem kaldı."

Kamera: Seyit Taşdelen

ETİKETLER
Deprem Hatay
Sıradaki Haber
Kırklareli Valisi Ekici, LGS'de 500 tam puan alan öğrencileri kabul etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:51
Acemi kasaplar hastanelik oldu
09:40
Ukrayna: Rusya'nın dünkü füze saldırısında 8 kişi öldü, 56 kişi yaralandı
09:37
Güney Kore'de herkes bugün 'en az bir yaş' gençleşti
09:53
Bakan Güler askerlerle bayramlaştı
09:20
Mescid-i Aksa'da bayram namazı 100 bin kişiyle kılındı
08:42
İstanbul'un en eski yapılarından: İmrahor İlyas Bey Camii
Eyüp Sultan Camii’nde bayram namazı coşkusu
Eyüp Sultan Camii’nde bayram namazı coşkusu
FOTO FOKUS
Bakan Güler askerlerle bayramlaştı
Bakan Güler askerlerle bayramlaştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ