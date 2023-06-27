Afet bölgesindeki depremzedeler bu bayram da çok 'eksik'

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da bulunan Narlıca Kimsesizler Mezarlığı'nda hüzün hakimdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı psikososyal destek ekipleri de kabristanda görev başındaydı.

5 yaşında hayata gözlerini yuman Delal'in mezar taşına, bu yıl Kurban Bayramı'nda eline tutuşturulacak meyve suyu ve krakeri, aynı zamanda ona hediye edilecek mavi elbiseli bebek bırakıldı.

Mezarlığa gidenler, duygusal anlar yaşadı, gözyaşlarını tutamadı.

Adıyaman'da ise eşi ve 4 çocuğunu depremde kaybeden Mehmet Töken, kızının doğum günü için mezarlıktaydı.

"'Baba bana pasta getirecek misin?' diyordu, nasıl pasta istediğini sorduğumda bana 'Çikolatalı olsun, ben çikolatayı çok severim.' diyordu. Doğum günü oldu, ne kızım var ne de kimsem kaldı."

Kamera: Seyit Taşdelen