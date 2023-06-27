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Türkiye
AA 27.06.2023 15:55

Kurban pazarlarında arife günü hareketliliği

Ankara'da hayvan pazarlarında, Kurban Bayramı arifesi yoğunluğu yaşanıyor.

Kurban pazarlarında arife günü hareketliliği
[Fotograf: AA]

Kurbanlık almak için arife gününü bekleyenler, Sincan'ın Cimşit'teki kurban pazarının yolunu tuttu. Satıcılarla sıkı pazarlık yapan vatandaşlar, bütçelerine uygun kurbanlıkları almaya çalıştı.

Kars'tan büyükbaşlarıyla gelen Sıddık Susuz, hayvanlarının 50 ila 100 bin lira olduğunu, 14 hayvanını sattığını, 12 hayvanının alıcı beklediğini ifade etti.

Kurban pazarlarında arife günü hareketliliği

Yozgat'tan 21 büyükbaşıyla gelen besici İlhan Palabıyık da çadırındaki kurbanlıkların tamamını sattığını söyledi.

Büyükbaşları 70 ila 100 bin liraya sattığını ifade eden Palabıyık, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini, satışlardan memnun olduğunu söyledi.

Kurban pazarlarında arife günü hareketliliği

"Hayvanlar müziği duyunca dinliyorlar, rahatlıyorlar"

Tokat'tan 95 büyükbaşıyla gelen Mehmet Salaş, yaklaşık 25 yıldır hayvanları için zurna çaldığını belirterek "Dağda, yaylada hayvanlarımı otlatırken zurna çalmayı öğrendim. Hayvanlar burada müziği duyunca dinliyorlar, rahatlıyorlar." dedi.

Pazarda zurna çaldığını duyan vatandaşların büyük ilgi gösterdiğini dile getiren Salaş, 93 hayvanını sattığını söyledi.

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