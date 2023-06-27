Ambulansa fermuar yöntemiyle yol verdiler

Ordu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Fatsa ilçesinde bir kişinin rahatsızlandığı yönünde ihbar geldi. Bunun üzerine adrese ambulans sevk edildi. Kurban Bayramı nedeniyle uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolda hareket etmekte güçlük çeken ambulansa, sürücüler fermuar yöntemiyle yol verdi.

Yolda sağa ve sola yanaşan araçların arasından geçen ambulans, kısa sürede hastaya ulaştı. O anlar, arkasında seyir halinde olan başka bir ambulanstaki görevliler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bakan Koca'dan teşekkür

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ordu'da ambulansa fermuar yöntemiyle yol veren sürücülere teşekkür etti.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından, Ordu'da bir ambulansa sürücülerin yol verme videosunu paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

"Ambulansların trafikte hastalara ve sağlık kurumlarına en az zaman kaybıyla ulaşması, sürücülerin fermuar yöntemiyle sağa ve sola çekilmesine bağlı. Ordu'da bunun örneğini veren sürücülere teşekkür ediyoruz. Kazaların arttığı bayram tatilinde bu kurala ısrarla uyalım."Ordu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Fatsa ilçesinde bir kişinin rahatsızlandığı yönünde ihbar geldi. Bunun üzerine adrese ambulans sevk edildi. Kurban Bayramı nedeniyle uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolda hareket etmekte güçlük çeken ambulansa, sürücüler fermuar yöntemiyle yol verdi.