Hatay'da molozların arasında bayram alışverişi

Hatay'da ticaretin merkezi konumunda olan Antakya’da ki tarihi Uzun Çarşı da depremde zarar gördü. 3,5 kilometre uzunluğundaki çarşıda 1700 işyerinden bazıları yıkıldı ya da ağır hasar aldı.

Elektrik ve suyun yeniden verilmesinin ardından yaklaşık 250 esnaf kepenklerini açtı.

Kurban Bayramı alışverişini yapmak isteyen vatandaşlar da enkaza dönen Uzun Çarşı’ya akın etti.

Uzun Çarşı esnaflarından Emine Çayırcık, depremin ekonomik etkilerinin devam ettiğine dikkati çekerek, "İşler geçen senelere göre depremden dolayı çok zayıf ama şükür yine iyi. Çok şükür. Şu an burada bulunmamızın tehlikeli olduğunu biliyoruz fakat ekmek parası. Baya uzun zaman hepimiz evlerde oturduk. Para kazanmamız lazım" dedi.

"Eski bayramları çok özlüyoruz"

Bir diğer esnaf Gülsüm Yılmaz da geçmiş bayramları özlediğini ifade ederek "Bu bayram işlerimiz depremden dolayı her zaman ki gibi değil. Deprem çok etkiledi bizi. Eski bayramları çok özlüyoruz, inşallah her şey eskisi gibi olur. Ayakta durmaya çalışıyoruz. Ayakta durmak içinde çabalamak lazım. Her şeye rağmen hayat devam ediyor" diye konuştu.

"Ramazan Bayramı'na göre bu bayram daha iyi"

Bayram alışverişi için ailesiyle birlikte Uzun Çarşıyı tercih eden Şahin Kart da, "Bölge halkının para kazanması ve işlerinin düzelmesi için desteğe ihtiyacı var. Ramazan Bayramı'na göre bu bayram daha iyi, kalabalık var. İnsanlar motivasyon olarak kendinde. İnşallah düzeleceğiz” ifadelerini kullandı.