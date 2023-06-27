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Türkiye
AA 27.06.2023 14:50

Samsun'da yol verme kavgası: 1 tutuklama

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde yol verme nedeniyle çıkan kavganın ardından gözaltına alınan 8 şüpheliden biri tutuklandı.

Samsun'da yol verme kavgası: 1 tutuklama
[Fotograf: AA]

Çarşamba-Salıpazarı kara yolunda iki sürücünün arasında yol verme nedeniyle çıkan ve tarafların birbirini darbettiği tartışmanın ardından gözaltına alınan 8 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 3'ü emniyetteki işlemlerinin, adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden de 4'ü savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan İ.C.A. ise "Kasten yaralama, genel güvenliğin tehlikeye sokulması, tehdit, hakaret" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu.

İlçede dün, Çarşamba-Salıpazarı kara yolunda iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışması çıkmış, kavgaya dönüşen olayda pompalı tüfek de ele geçiren polis, olaya karıştıkları iddiasıyla 8 şüpheliyi gözaltına almıştı.

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