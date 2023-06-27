TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, Çanakkale Valiliği'ne ziyaret

TBMM Başkanı Kurtulmuş ve eşi Sevgi Kurtulmuş, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve eşi Songül Aktaş tarafından karşılandı.

Karşılama mangasını selamlayan Kurtulmuş, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Valilik makamında gerçekleşen ziyarette AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Emniyet Müdürü Celal Taşci, İl Jandarma Komutanı Albay Sadi Akman ve Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Yarbay Ercan Oran ile görüştü.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Aktaş, günün anısına Kurtulmuş'a 57. Alay Sancağı'nı temsilen hediye takdim etti.