Kırklareli Valisi Ekici, LGS'de 500 tam puan alan öğrencileri kabul etti

Vali Ekici, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam ile Atatürk Toplantı Salonu'nda tam puan alan Betül Çolak, Ceylin Nisa Ercan ve Defne Kumaş ile bir süre sohbet etti.

"Bu Kırklareli'nin eğitimde geldiği aşamayı gösteriyor"

Kentte tam puan alan 3 öğrencinin bulunduğunu hatırlatan Ekici, "Bu Kırklareli'nin eğitimde geldiği aşamayı gösteriyor." dedi.

Sınavda kentin Türkiye ortalamasının üzerinde bir başarı elde ettiğini vurgulayan Ekici, emeği geçenlere teşekkür etti.

"Lütfen bundan sonraki lise eğitim hayatınıza şehrimizde devam edin"

Bu başarıyı daha ileriye götürmek için çalışacaklarını anlatan Ekici, "Başarılı olan öğrencilerden ilk isteğim şu olacaktır, lütfen bundan sonraki lise eğitim hayatınıza şehrimizde devam edin. Lisede de aynı başarıyı yakalayarak şehrimizi daha ileriye götürmekle ilgili hedeflerimiz üzerinde çalışmalara devam edeceğiz." diye konuştu.

"Disiplinli bir şekilde çalıştım"

Ekici, gelecek yıl LGS'de tam puan yapan öğrenci sayısının artacağına inandığını sözlerine ekledi.

Sarıçam da kentin adının eğitim ile tanınacağını bildirdi.

Öğrencilerden Defne Kumaş ise sınava disiplinli bir şekilde çalıştığını belirtti.

Kumaş, zorlu bir sürecin ardından ailesini, öğretmenlerini ve sevenlerini gururlandırdığını dile getirerek, bundan sonra da azimli ve disiplinli bir şekilde eğitimine devam edeceğini anlattı.

Konuşmaların ardından Ekici ve Sarıçam öğrencilere hediye verdi.