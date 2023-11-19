Çok Bulutlu 1.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 19.11.2023 21:31

AFAD'dan Zonguldak'ta fırtınadan etkilenen gemilerle ilgili açıklama

AFAD, Zonguldak'ta aşırı yağış ve fırtınadan 3 geminin etkilendiğini belirterek, iki ayrı gemideki toplam 25 mürettebatın kurtarıldığını, irtibat kesilen kargo gemisiyle ilgili çalışmaların ise aralıksız sürdüğünü belirtti.

AFAD'dan Zonguldak'ta fırtınadan etkilenen gemilerle ilgili açıklama
[Fotoğraf: AA Arşiv]

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Ereğli'de iki geminin karaya oturduğu ihbarı üzerine AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve itfaiye ekiplerinin bölgeye sevk edildiği belirtildi.

Arama kurtarma çalışmalarına süratle başlandığı vurgulanarak, "Yürütülen yoğun arama kurtarma çalışmaları sonucunda; birinci gemide 12, ikinci gemide 13 olmak üzere toplam 25 mürettebat kurtarılmıştır" bilgisi verildi.

İçerisinde 12 mürettebat bulunan ve irtibat kesilen bir kargo gemisi ile ilgili çalışmaların ise aralıksız devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, AFAD Başkanı Okay Memiş'in çalışmaları yerinde koordine etmek üzere bölgeye gittiği duyuruldu.

ETİKETLER
AFAD Zonguldak
Sıradaki Haber
Kocaeli'de Hereke Vapur İskelesi'ndeki seferler iptal edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:39
İsrail Gazze'de 100'den fazla Filistinliyi alıkoydu
22:38
Kop Dağı Geçidi'nde kar yağışı ve tipi etkili oluyor
22:35
15 ile "turuncu", 16 ile "sarı" uyarı
22:29
Gazze'den tahliye edilen Türkiye ve KKTC vatandaşı 87 kişi Mısır'a ulaştı
21:45
Hurdaya dönen araçtan emniyet kemeri sayesinde kurtuldu
21:35
Kocaali-Hendek yolu ulaşıma kapatıldı
Bolu'da kar etkili
Bolu'da kar etkili
FOTO FOKUS
İsrail hastanelerin bebek yoğun bakım ünitelerini dahi vuruyor
İsrail hastanelerin bebek yoğun bakım ünitelerini dahi vuruyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ