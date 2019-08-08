Hortum, toprak kayması, sel, dolu, fırtına ve şiddetli yağış… Her gün milyonlarca insanın hayatına mal oluyor. İklim değişikliği tüm dünyada etkilerini göstermeye başladı.

AFAD'dan Afetlere Hazırlık Yılı

Türkiye de iklim değişikliğinin etkilerini yaşamaya başladı. Ordu'da, Düzce'de, Samsun'da ve daha birçok ilde caddeler, sokaklar, evler sular altında kaldı. Birçok kişi sel sularına kapıldı.

Afetler öncesinde önlem almak için projeler geliştiren AFAD, insanlarda bu konuda bilinç oluşturmak amacıyla harekete geçti. Afetlere Hazırlık Yılı ile 12 ay boyunca çok sayıda faaliyet ve etkinlik gerçekleştirilecek.

12 ayda, 12 temayı kapsayan faaliyetlerle toplumda önlem alma kültürüne öncelik verilecek. Bunun için de bir sene içerisinde 1 ulusal, 13 bölgesel ve 75 il düzeyinde tatbikat gerçekleştirilecek.

Tatbikatlarda, sağlık, barınma, enerji, beslenme, altyapı gibi 26 hizmet grubunun faaliyetleri denetlenecek.

Acil durum eğitimi alan kişiler görev yapacak

Afetlere Hazırlık Yılı kapsamında yürütülecek faaliyetlerde, konu hakkında eğitimli, bilgi sahibi olan AFAD Gönüllüleri de yer alacak. Amaçları afet bilincinin artırmak ve afet sırasında destek olabilecek insanlara ulaşmak.

Bu amaçla yola çıkan gönüllüler, huzurevi ziyareti, kan bağışı, okullarda kütüphane kurma ve fidan dikme gibi sosyal görevler de alacak.

Afet Risk Azaltma Sistemi nasıl çalışacak?

AFAD, afet duyarlılık ve tehlike haritalarının daha kolay ve hızlı bir şekilde, doğruya en yakın olarak hazırlanması, aynı platformda tutulması ve paylaşılması amacıyla Afet Risk Azaltma Sistemi’ni (ARAS) kurdu.

ARAS, teknik personellerin araziden topladığı çığ, heyelan ve kaya düşmesi gibi afetlerden yararlanarak Duyarlılık ve Tehlike Haritaları oluşturuyor.

AFAD'ın Afetlere Hazırlık Yılı ile amacı halkı bilinçlendirmek ve riskleri en aza indirmek.

Kaynak: TRT Haber