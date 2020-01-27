Cumhurbaşkanı Erdoğan: Desteklerini esirgemeyen milletimizin her bir ferdine teşekkür ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hafter ücretli bir lejyonerdir

Bakan Koca: Kesin koronavirüs vakası olan hastamız olmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hafter'in ateşkes diye, barış diye bir derdi yok