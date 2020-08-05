Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik 76'sı tutuklu 238 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, müştekilerin ifadelerinin alınmasıyla devam edildi.

Duruşmaya müşteki F.D'nin söyledikleri damga vurdu.

Müştekilerden F.D. ifadesinde suç örgütü lideri Adnan Oktar ile ilgili çarpıcı bilgiler paylaştı. Oktar'ın firari FETÖ üyeleri Abdullah Aymaz ve Halit Esendir ile sürekli konuştuğunu söyledi.

Ayrıca, ABD'den 10 çanta dinleme cihazı aldırdığını da açıkladı. Mahkeme müştekileri dinlemeye devam edecek.