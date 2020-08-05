Haber Giriş: Kaynak: AA
Konya şehir hastanesi tüm branşlarda hasta kabulüne başlıyor
[Fotoğraf: AA]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya Şehir Hastanesinin tüm branşlarda hasta kabulüne ay sonunda başlayacağını söyledi.
Konya Şehir Hastanesine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Koca, şunları kaydetti:
"Covid-19 dışı hastalıkların tedavisiyle ilgilenecek, yatak ve hasta yoğunluğu açısından Konya'daki diğer hastanelerin yükünü azaltacak olan hastane, 838 yataklı ilk etabında tüm branşlarda hasta kabulüne tamamen ay sonunda başlayacak."
Son Haberler
- 18:01
- 18:15
- 17:54
- 17:47
- 18:04
Sıradaki Haber
Karabük'te kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz