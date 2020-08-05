Konya Şehir Hastanesine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Koca, şunları kaydetti:

"Covid-19 dışı hastalıkların tedavisiyle ilgilenecek, yatak ve hasta yoğunluğu açısından Konya'daki diğer hastanelerin yükünü azaltacak olan hastane, 838 yataklı ilk etabında tüm branşlarda hasta kabulüne tamamen ay sonunda başlayacak."