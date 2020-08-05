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Karabük'te kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Karabük'ün Yenice ilçesinde, otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Karabük-Zonguldak kara yolunun Kayadibi mevkisinde, sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen kamyon ile karşı yönden gelen otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
2 kişi hayatını kaybetti
Kazada, otomobildeki 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan kamyon sürücüsü ile otomobildeki 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Karabük-Zonguldak kara yolunda her 2 istikamette ulaşım sağlanamıyor.
Trafik akışının aksaması nedeniyle bölgede uzun araç kuyruğu oluştu.
Etiketler: Karabük-Zonguldak kara yolu karabük kaza KarabükSon Güncelleme: 5 Ağustos 2020 Çarşamba 17:50
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