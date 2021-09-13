Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, kentte farklı zamanlarda operasyonlar düzenledi.

Ekipler, N.E'nin adresinde düzenlediği operasyonda, yüksek miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan operasyonda ele geçirilen gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen, çok sayıda hap Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğüne teslim edildi.

Diğer operasyonda ise ekipler kent merkezinde durumundan şüphelendiği İ.B'yi durdurdu. Şüphelinin Genel Bilgi Tespitinde (GBT), uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan kesinleşmiş 3 yıl 6 ay hapis cezasının olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheli cezaevine teslim edildi.