Haber Giriş: 17 Şubat 2021 Çarşamba 17:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da yüz yüze eğitime 'koronavirüs' engeli
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adıyaman'da merkeze bağlı Zey köyünde görülen koronavirüs vakaları nedeniyle yüz yüze eğitim 10 gün süreyle ertelendi.
Adıyaman'da merkeze bağlı Zey köyünde, ikiden fazla hanede yeni tip koronavirüs (COVID-19) vakası görüldü.
Zey köyünde 10 gün süreyle karantina uygulanacak.
Köydeki okullarda yüz yüze eğitim ve öğretim hizmetlerine karantina süresince de ara verildi.
Ayrıca, kent merkezinde koronavirüs vakaları tespit edilmesi üzerine 38 ev de karantinaya alınmıştı.
Etiketler: Koronavirüs Karantina Yüz Yüze Eğitim
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