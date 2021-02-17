Adıyaman'da merkeze bağlı Zey köyünde, ikiden fazla hanede yeni tip koronavirüs (COVID-19) vakası görüldü.

Zey köyünde 10 gün süreyle karantina uygulanacak.

Köydeki okullarda yüz yüze eğitim ve öğretim hizmetlerine karantina süresince de ara verildi.

Ayrıca, kent merkezinde koronavirüs vakaları tespit edilmesi üzerine 38 ev de karantinaya alınmıştı.