İstanbul'da günlerdir devam eden kar yağışının ardından barajlardaki su seviyesi artmaya devam ediyor.

Yağan karların da erimesiyle ilerleyen günlerde su seviyesinin daha da yükselmesi bekleniyor.

Sultangazi Belediyesi ekipleri de kepçe yardımıyla cadde, sokak ve kaldırımlardan topladıkları karları kamyonlara doldurup, Alibeyköy Barajı bölgesine döküyor. Böylece, özellikle yaz aylarında İstanbul'un su ihtiyacına çare olunması amaçlanıyor.

“Suyumuza hep birlikte sahip çıkalım”

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun şunları söyledi:

“Yoğun kar yağışı öncesi ekiplerimizi ve araç filomuzu hazır hale getirmiştik. Ekiplerimiz, özellikle araç ve insan sirkülasyonun yoğun olduğu noktalarda da kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi, gün içerisinde de bu çalışmalar devam ediyor.

Su sıkıntısı yaşadığımız günlerde yoğunlaşan kar yağışının yalnızca barajlara düşen miktarı bizlere su olarak dönüyor. Bu noktada arkadaşlarımız ile sokaklarımızda kürediğimiz karları ilçemizdeki Alibey Barajı bölgesine boşaltıyoruz. Suyumuza hep birlikte sahip çıkalım.”

Karlar baraja yakın olan mahallelerden toplanıyor

Ekiplerin kar küreme, tuzlama çalışmalarını aralıksız yaptığını söyleyen Sultangazi Belediyesi Fen İşleri Müdür Vekili Murat Özgür ise karları, baraja yakın olan Habipler, Yayla, Eski Habipler mahallelerinden topladıkları karı Alibeyköy barajı bölgesine getirdiklerini söyledi.

Barajların doluluk oranı yüzde 48’e kadar yükseldi

3 Ocak'ta yüzde 19 seviyesine kadar düşen doluluk oranı önce yağmur, ardından da yağan kar ile birlikte yüzde 48'e yükseldi. Bu oran son 5 ayın zirvesi oldu.

Haber: Ahmet Akgül

Kamera: Faruk Ölge