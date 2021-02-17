Haber Giriş: 17 Şubat 2021 Çarşamba 16:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ın fıstık ezmesi 'coğrafi işaret' aldı
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ın meşhur fıstık ezmesi, Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenerek coğrafi işaret aldı.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, fıstık ezmesi coğrafi işaret tescil başvurusunun kabul edilmesiyle kentin onaylanmış ürün sayısının 15'e yükseldiği bildirildi.
Açıklamada, tescillenen fıstık ezmesinin şekerleme pazarında rağbet gördüğü belirtildi.
Fıstık ezmesinin yapımında boz iç fıstığın kullanılırken, yapım aşamalarının Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilmesi ve kentin geleneksel gastronomisinde yüzlerce yıl önceye tarihlendirilmesi dikkati çekiyor.
Etiketler: Coğrafi İşaretler
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