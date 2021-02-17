Belediye Başkanı Kadir Dede, kar ve yağmur sularını verimli bir şekilde değerlendirmek amacıyla gölet yapımını kış şartlarına rağmen tamamladıklarını söyledi.

Yaylakent Koru Dağı, Kayılar Mahallesi Karanlıkdere ve İnanç Küçük Kavurma mevkisinde bölgenin uygun alanları tespit edilerek göletler yapıldı.

Dede, göletlerin bölge şartları için zorunlu bir ihtiyaç olduğunu, gelecek yıllarda yaşanabilecek kuraklık durumlarında önemli su kaynakları olacağını ifade etti.