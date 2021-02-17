Yılda 2 binden fazla orman yangınının meydana geldiği Türkiye’de yangınların yüzde 89'u insan kaynaklı çıkarken, ortalama 7 bin hektarlık alan da zarar görüyor.

Ağır ceza mahkemelerinde görülen dosyalar var

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) verilerine göre, orman yangınlarına yol açan kişiler müebbet hapis de dahil olmak üzere çeşitli cezalara mahkum ediliyor.

Orman yangınlarıyla alakalı yargıda bulanan 2 bin dosyadan 68’i ağır ceza mahkemelerince görülüyor.

Söndürmek için çabalayanın cezası azaltılıyor

6831 sayılı Orman Kanunu’nun 76’ncı maddesinde ormanda ve ormana yakın mesafede ateş yakmak ve yangınlarına sebep olmakla ilgili yasaklar ve yaptırımlar yer alıyor.

Dikkatsizlik sonucu çıkan orman yangınlarında 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası verilirken, failin yangının söndürülmesi noktasında göstereceği çabaya ve zararın azlığına göre ceza yarıya kadar indirilebiliyor.

Söndürme ve ağaçlandırma masrafları faillerden tahsil ediliyor

Kasten orman yakan kişi 10 yıldan az olmamak üzere hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılıyor.

Yangın esnasındaki söndürme faaliyeti ve sonrasındaki ağaçlandırma faaliyetlerine ait masraflar yangına sebep olan kişilerden tahsil ediliyor.

Terör örgütü adına orman yakana müebbet hapis

Devlet güvenliğine karşı kurulan bir örgütün faaliyetleri çerçevesinde devlet ormanlarını yakan kişi ise müebbet hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılıyor.

Yangın nedeniyle ölüm ve yaralanma olması halinde ayrıca ceza alınıyor.

Eylül 2019’da Aydos Ormanı’nda 4 bin 685 metrekarelik alandaki yangını, terör örgütü PKK adına çıkaran Yakup Akman müebbet ve 25 yıl hapis cezası ile 20 bin lira para cezasına çarptırılmıştı.