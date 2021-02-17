Haber Giriş: 17 Şubat 2021 Çarşamba 16:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de kar kalınlığı 25 santimetreye çıktı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Bozdağ Mahallesi'nde yoğun kar etkili oluyor. Ulaşımda aksamaların da yaşandığı bölgede kar kalınlığı 25 santimetreye kadar yükseldi.
Ödemiş'e bağlı Bozdağ Mahallesi'nde akşam saatlerinde başlayan yağış yoğun şekilde devam ediyor.
Kar nedeniyle bölgenin turizm merkezleri arasında yer alan mahallenin, cadde ve sokakları beyaza büründü.
[Fotoğraf: AA]
Hava koşulları nedeniyle kapanan Manisa'nın Salihli ilçesiyle Bozdağ Mahallesi arasındaki kara yolu, ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.
Mahallede kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Kar Yağışı Ulaşım Turizm
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