Haber Giriş: 17 Şubat 2021 Çarşamba 17:06Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Otomobil uçurumda asılı kaldı, mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı
[Fotoğraf: DHA]
Aksaray'da buzlanma ve tipi nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, uçurum yamacında asılı kaldı. Aracın içinde bulunan 5 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Ihlara yolu Kireçlik mevkiinde, Mustafa Sağlam yönetimindeki otomobil, buzlanma ve tipi nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, uçurumun yamacında asılı kaldı.
Otomobilde sürücü ile birlikte 1'i çocuk 5 kişi mahsur kaldı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: DHA]
İtfaiye ve sağlık görevlilerince otomobilden 5 kişi, kontrollü çıkarılarak kurtarıldı.
Asılı kalan otomobil de yine itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yamaçtan çekilerek çıkarıldı.
Etiketler: İtfaiye
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