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Adıyaman'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı
[Fotoğraf: İHA]
Adıyaman'da düzenlenen operasyonda 534 parça tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen obje ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, kentte iki ayrı adrese düzenledikleri operasyonda 534 parça tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen obje ele geçirdi.
Gözaltına alınan A.K. ve F.K. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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