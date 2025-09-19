Parçalı Bulutlu 11.3ºC Ankara
AA 19.09.2025 03:15

Adıyaman'da tanker ile çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü

Adıyaman'da çimento tankeri ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da tanker ile çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü

Adıyaman-Gölbaşı kara yolunda S.D. idaresindeki çimento tankeri ile ters şeritten gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, Çakal köprüsü yakınlarında çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otomobilde bulunan Abdulhamit Tabak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan Furkan Karadağ ve Müslüm Polat, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Polat'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Tabak'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

