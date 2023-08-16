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Türkiye
DHA 16.08.2023 19:16

Adıyaman'da kaza: 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralı

Adıyaman'da, otomobil ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i bebek 4 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Adıyaman'da kaza: 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralı
[Fotograf: DHA]

Akşam saatlerinde Adıyaman Gölbaşı karayolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi.

Sefa Eken yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen Ramazan Çelik'in kullandığı plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı.

Adıyaman'da kaza: 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralı

Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılanlardan Eren Eken, Sefa Eken, 2 aylık olduğu öğrenilen Cansu Eken ve Cansu Güler'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Adıyaman'da kaza: 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralı

Yaralanan Akif Eken, Ramazan Çelik ve Hüseyin Avni Doruk ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Adıyaman Trafik Kazası
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