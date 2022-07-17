Haber Giriş: 17 Temmuz 2022 Pazar 05:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da devrilen hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]
Adıyaman'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı.
Selçuk Turhan idaresindeki hafif ticari araç, merkeze bağlı Yaylakonak köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, sürücü ile araçtaki 5 yaralıyı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Adıyaman Trafik Kazası
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