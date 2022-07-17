Haber Giriş: 17 Temmuz 2022 Pazar 04:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 2 yaralı
[Fotograf: AA]
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kadir B'nin kullandığı otomobil ile Davut A. idaresindeki hafif ticari araç Selimşahlar Mahallesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan otomobil sürücüsü Kadir B. ve hafif ticari araçtaki yolcu Halil Öz ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Manisa Trafik Kazası
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