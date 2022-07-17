Kocasinan ilçesi Sivas Bulvarı'nda seyir eden iki otomobil, bir hafif ticari araç ve bir motosiklet çarpıştı.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 4 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.

Bir süre trafiğe kapanan yol, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından açıldı.