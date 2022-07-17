Haber Giriş: 17 Temmuz 2022 Pazar 05:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de zincirleme kaza: 4 yaralı
Kayseri'de motosiklet ile 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kocasinan ilçesi Sivas Bulvarı'nda seyir eden iki otomobil, bir hafif ticari araç ve bir motosiklet çarpıştı.
Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 4 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.
Bir süre trafiğe kapanan yol, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından açıldı.
Etiketler: Kayseri Trafik Kazası
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