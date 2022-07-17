Haber Giriş: 17 Temmuz 2022 Pazar 04:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
[Fotograf: AA]
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Başkınık Mahallesi'nde bir otomobil ile karşı yönden gelen otomobil çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla otomobillerden çıkarılan 6 yaralı, ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Malatya Trafik Kazası
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