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Adıyaman'da 99 ev karantinaya alındı
[Fotoğraf: Arşiv]
Adıyaman'daki 99 evde yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantina tedbirleri uygulanmaya başladı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.
Karar doğrultusunda farklı mahallelerdeki 99 ev karantinaya alındı.
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