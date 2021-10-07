Haber Giriş: 7 Ekim 2021 Perşembe 10:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 91 ev karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adıyaman'da 91 evde yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu, yeni kararları uygulamaya koydu.
Bu kapsamda bazı mahallelerdeki 91 ev karantinaya alındı.
Etiketler: Koronavirüs Karantina
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