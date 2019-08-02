13 yaşındaki Hüseyin Nasrullah Çelik, son olarak salı günü akşam saatlerinde annesiyle telefonda görüştü ve daha sonra kendisinden haber alınamadı.

Telefonuna ulaşılamayan çocuk eve dönmeyince, aile durumu polise bildirdi.

Esentepe Mahallesi'nde kaybolan çocuğun bulunması için ekipler, aralıksız çalıştı. Kahta ilçesine bağlı Boğazkaya köyü yakınlarındaki bir kuyuda cansız bedeni bulunan 13 yaşındaki çocuğun vücudunda iki bıçak darbesi olduğu belirlendi.

Çocuğu öldürüp kuyuya atan zanlı ise Antalya'da yakalandı.

Kaynak: TRT Haber