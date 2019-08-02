Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Salda Gölü'nün Türkiye'nin nadide güzellikleri arasında yer aldığını belirterek, bölgenin geçmişte hoyrat kullanıldığını hatırlattı.

Erdoğan, bakanlığın bölgeyi korumak için samimi bir gayret gösterdiğine inandığını ifade etti, "Milletimizin ortak hassasiyetlerinin gözetilmesi için ben de konunun takipçisi olacağım." mesajı verdi.

#SaldaGölü, nadide güzelliklerimizden birisidir. Bakanlığımızın, bölgeyi geçmişteki hoyrat kullanımından korumak için samimi bir gayret içinde olduğuna inanıyorum. Milletimizin ortak hassasiyetlerinin gözetilmesi için ben de konunun takipçisi olacağım. @csbgovtr @murat_kurum pic.twitter.com/qmqC97wUUP — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) August 2, 2019

Emine Erdoğan, Twitter hesabından Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Salda Gölü'ndeki çalışmalarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı ve Bakan Murat Kurum ile Bakanlığın hesaplarını da etiketleyen Emine Erdoğan, paylaşımında Salda Gölü'nün fotoğrafına da yer verdi.

Bakan Kurum, Emine Erdoğan'a desteğinden dolayı teşekkür etti, kendisini Salda Gölüne davet etti. Erdoğan da, ilk fırsatta çevre dostlarıyla birlikte bölgeyi ziyaret edeceğini belirtti.

Kaynak: TRT Haber