Haber Giriş: 28 Şubat 2022 Pazartesi 14:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 263 ev karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adıyaman'da, COVID-19 tedbirleri kapsamında 263 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Kent merkezinde bazı kişilerin COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar uygulamaya konuldu.
Bu kapsamda bazı mahallelerdeki 263 ev karantinaya alındı.
Etiketler: Koronavirüs Karantina
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