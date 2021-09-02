Haber Giriş: 2 Eylül 2021 Perşembe 12:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 121 ev karantinaya alındı
Adıyaman'daki 121 evde, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararları uygulamaya koydu.
Buna göre, farklı mahallelerdeki 121 ev karantinaya alındı.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Adıyaman
Son Haberler
- 12:27
- 12:14
- 12:14
- 12:13
- 12:04
Sıradaki Haber
Ankara'da fırtına: 3 binanın çatısı uçtu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz