Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Batı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Zonguldak, Bartın, Düzce, Ordu, Samsun'un doğusu ve Kastamonu'nun kıyı ilçelerinde kuvvetli sağanağın etkili olabileceği tahmin ediliyor.

Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de kuvvetli sağanak nedeniyle vatandaşlardan sosyal hayatta tedbirli olmaları istendi.

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının 5 ila 10 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın Van, Hakkari, Ağrı, Bitlis ve Muş çevreleri ile Şırnak'ın doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yükseklerinde kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

AFAD'dan uyarı geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabından kuvvetli yağışlar nedeniyle vatandaşlara uyarıda bulundu.

AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Perşembe ve cuma, Batı Karadeniz'in kıyı kesiminde, Samsun'un doğusu, Ordu çevreleri ile Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, fırtına gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" denildi.