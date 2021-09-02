Haber Giriş: 2 Eylül 2021 Perşembe 05:24Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bekçilerin durdurduğu otomobilde ruhsatsız silah ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
Adana'da bekçiler, olay yerinden kaçan otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi, Bülent Angın bulvarında yaşandı.
Bölgede devriye gezen bekçiler, otomobildeki 2 şüphelinin silahlı kavgaya karıştıkları ihbarı üzerine harekete geçti.
Bölgeye giderek şüphelilerin otomobilini durduran bekçiler, otomobilde yaptıkları aramada 2 ruhsatsız tabanca buldu.
Olay sonrası 2 kişi gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Bağlar Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.
Etiketler: Silah Kaçakçılığı Adana
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