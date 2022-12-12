Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi 00:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'daki traktör kazasında sürücü tutuklandı
[Fotograf: AA]
Adana'nın Kozan ilçesinde fidan dikim işçilerini taşıyan römorklu traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetmiş, 36 kişi yaralanmıştı. Adliyeye sevk edilen şoför Özay K., nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Fidan dikiminde çalışan işçilerin bulunduğu römorklu traktör, dün Bağtepe Mahallesi Bindüş mevkiindeki ormanlık alanda devrilmiş, 37 kişi yaralanmıştı.
Yaralılardan Hüsnü Kurt, Kozan Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
Kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan şoför Özay K., taburcu edilmesinin ardından gözaltına alınmıştı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özay K., nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Adana Trafik Kazası
Son Haberler
- 01:35
- 00:32
- 00:24
- 00:20
- 00:09
Sıradaki Haber
Zonguldak'ta silahlı kavga: 5 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz