Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi 00:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zonguldak'ta silahlı kavga: 5 yaralı
[Temsili fotoğraf: AA]
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde silahlı kavga çıktı. Yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.
E.F. ve A.F. kardeşler, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen C.G. ve E.G. ile Cumhuriyet Alanı'nda karşılaştı.
İki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.
Olayda C.G. ve E.G. ile yoldan geçen Ö.Ç., T.A. ve Y.S.C. yaralandı. Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Etiketler: Bireysel Silahlanma Zonguldak
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