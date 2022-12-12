E.F. ve A.F. kardeşler, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen C.G. ve E.G. ile Cumhuriyet Alanı'nda karşılaştı.

İki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda C.G. ve E.G. ile yoldan geçen Ö.Ç., T.A. ve Y.S.C. yaralandı. Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.